الاتحاد يختتم استعداداته لمواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، استعداداته الميدانية لمواجهة الشباب، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين.

الاتحاد يختتم استعداداته:

وخصص الجهاز الفني بقيادة كاريلي التدريبات الجماعية على الجوانب المهارية والفنية، وطبق الجمل التكتيكية التي يعتزم تنفيذها ضد الشباب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة.

وأشار حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أعضاء الفريق الأول لكرة القدم غادروا جدة بعد نهاية المران، توجهوا إلى مكة المكرمة استعدادًا لمواجهة الشباب.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

ويلعب الاتحاد ضد الشباب، مساء يوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرياض انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويطمح كاريلي لقيادة العميد لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم تحسن مستواه كثيرًا هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

شارك الخبر