الاتحاد ينفرد برقم مميز في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

رقم مميز لنادي الاتحاد

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الاتحاد بعد خسارته في أول مباراة له هذا الموسم أمام الاتفاق بنتيجة 2/1، لم يتلق أي هزيمة في آخر 11 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في 6 مواجهات، ليحقق رقم مميز، حيث بات صاحب أطول سلسلة لأي فريق دون خسارة في المنافسة حاليًا.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويلعب العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

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