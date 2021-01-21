الاتصالات السعودية STC توزع 2 مليار ريال أرباحاً على المساهمين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC أنها ستوزع أرباحًا إجمالية على المساهمين بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الرابع من العام 2020م بواقع ريال واحد لكل سهم أي ما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

أحقية أرباح STC

وقالت الشركة في بيان نشرته السوق المالية – تداول – إن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين ستكون لمالكي للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأوضحت أن عدد الأسهم التي ستستفيد من توزيعات الأرباح هي 2000 مليون سهم فيما بلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 2,982,700 سهم.

طريقة تحويل أرباح الاتصالات السعودية

وتابعت الشركة بحسب البيان : سيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وأهابت الاتصالات السعودية بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

كما لفتت الاتصالات السعودية المستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وقالت إنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0114433530 بريد الكتروني [email protected] أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المستثمرين، ص.ب 87912 الرياض 11652.

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