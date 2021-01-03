الانضباط تُعاقب رئيس الفيصلي ومسؤولين بالنادي وتُوقف لاعب الفتح

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم فهد المدلج رئيس الفيصلي وذلك بسبب عدم ارتداء البطاقة التعريفية خلال مباراة الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تغريم الفيصلي 60 ألف ريال

وجاء قرار اللجنة بتغريم فهد المدلج 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم والقرار غير قابل للاستئناف.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف مدلج المدلج المسؤول في عنابي سدير مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بسبب إساءته لـ مسؤول مباراة الاتفاق التي أُقيمت يوم 22 ديسمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أوقفت الانضباط محمد المطيري المسؤول في عنابي سدير مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألف ريال بسبب الإساءة لمسؤول مباراة الاتفاق في دوري المحترفين.

إيقاف نجم الفتح مباراتين

وقررت اللجنة أيضًا إيقاف اللاعب سفيان بن دبكة لاعب نادي الفتح مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا ضد أحد لاعبي الفيصلي خلال مباراة الفريقين في دوري المحترفين يوم 27 ديسمبر الماضي.

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