الانفعال الكروي يؤدي لانخفاض وارتفاع السكر!

المواطن - محمد داوود - جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد خشيفاتي، مرضى السكري من مشجعي الهلال والنصر بعدم الانفعال الكروي عند مشاهدة مباراة السوبر غدًا.

وأضاف في تصريحات إلى “المواطن“، أن مرضى السكري من مشجعي الناديين مطالبون بالتزام الهدوء لتفادي التعرض لأي انعكاسات تؤثر على نسبة سكر الدم نتيجة التوتر الشديد.

الانفعال الكروي والسكري:

وقال: إن التعرض للتوتر والقلق المستمر لدى مرضى السكري يؤدي لإفراز هرمونات تعمل على رفع معدلات السكري، وتجعل المريض أكثر عرضة لحدوث مضاعفات السكري، إذ يحدث الارتفاع لدى مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني، ولكن في بعض حالات التعرض للقلق والتوتر لدى مرضى السكري (خاصة مرضى السكري من النوع الأول) يحدث انخفاضًا في نسبة السكري والسبب غير معروف.

توازن الشاي والقهوة:

كما نصح خشيفاتي مرضى السكري بعدم الإكثار من تناول الشاي والقهوة والحلويات، وأن يكون تناولهما باعتدال وتوازن؛ تفاديًا لأي زيادة في نسبة سكر الدم، وفي حال تناول الكعكة أو معمول التمر أو العصائر المحلاة، فإنه يجب أن تكون غير سكرية، فهناك الآن أطعمة وحلويات مخصصة لمرضى السكري.

رفع مستوى السكر:

ولفت الدكتور خشيفاتي إلى أنه عند التعرض للتوتر والقلق يقوم الجسم بإفراز بعض الهرمونات مثل هرمون الأدرينالين وهرمون الكورتيزول، وكلاهما يعملان على رفع مستوى السكر في الدم؛ لذا فإنه من الأفضل لمرضى السكري مشاهدة المباراة مع تواجد شخص آخر، حتى يستطيع مساعدته- لا سمح الله- عند التعرض لأي طارئ.

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