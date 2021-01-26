الباطن يُعاني بعد 7 جولات في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تراجع أداء الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل خلال أول 7 جولات.

انطلاقة الباطن في دوري محمد بن سلمان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن منافسات الموسم الحالي بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وجاءت بداية الفريق السماوي صعبة في دوري الكبار، حيث خسر أمام الأهلي والفيصلي بنتيجة 1/0 و2/1، قبل أن ينتفض ويفوز على الرائد بهدفين مقابل هدف، وتخطى أبها بثلاثية دون رد.

وتعادل الباطن ضد القادسية بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الوحدة بنتيجة 3/2، ولكنه استعاد توازنه سريعًا؛ وتعادل مع التعاون إيجابيًا، ثم فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف.

تراجع أداء ونتائج الفريق السماوي

وتراجع أداء الفريق السماوي بعد ذلك، حيث تلقى 3 هزائم متتالية أمام النصر، الشباب والاتحاد بنتيجة 2/1، 3/1 و2/1، ونجح في إيقاف مسلسل نزيف النقاط، وتعادل إيجابيًا ضد الهلال والاتفاق.

ولم تستمر نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الإيجابية كثيرًا، حيث خسر بثنائية دون رد ضد ضمك في الجولة الماضية، قبل أن ينتفض ويفوز على العين بهدفين مقابل هدف اليوم في ختام منافسات الدور الأول.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 16 نقطة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين اليوم، ليتقدم إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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