البحرين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ أكتوبر

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، أمس الاثنين، تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ أكتوبر الماضي.

413 حالة جديدة:

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 10212 فحصًا، تبين فيها تسجيل 413 حالة جديدة، 202 حالة منها لعمالة وافدة، و204 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.

تعافي 229 حالة:

وذكرت صحة البحرين أنه تعافت 229 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 96761، مشيرة إلى أن الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 50 حالة، في حين أن 3082 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3100 حالة قائمة.

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