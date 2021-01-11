البحرين تسمح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي اعتبارًا من اليوم

المواطن - متابعة

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، السماح للطائرات القطرية بالعبور في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش.

وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بترؤس بلاده للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى التي ستكون هذا العام بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدًا بالحرص الكبير الذي يبديه الملك حمد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وقال وزير الخارجية: إن قمة العلا كانت مهمة، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي بذلتها القيادة السعودية لاستضافة القمة.

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