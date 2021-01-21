البنك الأهلي التجاري السعودي يبيع صكوكًا بـ 1.25 مليار دولار

المواطن - الرياض

بدأ البنك الأهلي التجاري طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار، بقيمة 1.25 مليار دولار بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، وذلك بعد أن تلقى البنك طلبات بأكثر من 4.5 مليار دولار.

الأهلي التجاري يبيع عند 3.5%

وبحسب الوثيقة، باع الأهلي التجاري السندات عند 3.5% وهو أقل عائد إطلاق إصدار لسندات دائمة من الخليج.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي، عن عزم إن سي بي الفئة 1 صكوك المحدودة وهي شركة معفاة ذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمان، لإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأميركي.

بداية الطرح:

وأضاف البنك الأهلي أن الطرح يبدأ في 20 يناير 2021 حتى 26 يناير 2021، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، بقيمة اسمية 200 ألف دولار.

وأوضح أن كلًا من سعر الطرح وعائد السند يُحددان وفقًا لظروف السوق.

وقام البنك بتعيين سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وغيه بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

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