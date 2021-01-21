البيئة والمياه والزراعة تدعو 297 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية

المواطن - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 297 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها 170 المعلنة بتاريخ 1441/7/8هـ بنظام التعاقد (إدارية – فنية – هندسية) وذلك للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم.

مكان المقابلة:

وأوضحت البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها بموقع تويتر، أن مكان المقابلة في مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة في حي الملك عبدالله بالرياض على طريق الدائري الشرقي مخرج (12)، حيث يجب إحضار الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

أما الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، مع مراعاة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة حسب اليوم والوقت المحدد في الجدول.

تفاصيل وظائف البيئة والمياه والزراعة:

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من هنا.

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