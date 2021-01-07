البيانكونيري يحسم قمة ميلان ضد يوفنتوس بثلاثية مثيرة

المواطن - محمد سمعه

انتهت قمة ميلان ضد يوفنتوس بخسارة قاسية لـ ميلان بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة ميلان ضد يوفنتوس:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط كبير من قبل لاعبي يوفنتوس حيث أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب الإيطالي فيدريكو كييزا بالدقيقة الثامنة عشرة، بعد تمريرة متقنة بكعب القدم من اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وواصل فريق ميلان، ضغطه بقوة سعيًا لإضافة هدف التعادل، حتى تمكن المدافع الأيمن دافيد كالابريا من إحراز هدف التعادل لميلان بالدقيقة الحادية والأربعين بعد تصويبة مخادعة للحارس فويتشيك تشيزني.

وانتهى الشوط الأول من قمة ميلان ضد يوفنتوس بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، كشر فريق يوفنتوس عن أنيابه الهجومية حتى نجح فريدريكو كييزا في إضافة الهدف الثاني لليوفي بطريقة جميلة بالدقيقة الثانية والستين بعد مرور مميز في دفاع ميلان.

وفي ظل سعي ميلان لإضافة الهدف الثاني، تمكن يوفنتوس من حسم المباراة لصالحه بإضافة الهدف الثالث عبر وستون ماكيني بالدقيقة السابعة والسبعين.

ولم يحدث أي جديد لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس على ميلان بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

وبعد نهاية مباراة ميلان ضد يوفنتوس، أصبح رصيد اليوفي 30 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ميلان عند 37 نقطة في المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

وقبل مباراة ميلان ويوفنتوس، كان إنتر ميلان خسر من فريق سامبدوريا بنتيجة هدفين لهدف، ليظل في وصافة الدوري الإيطالي.

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