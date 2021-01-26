التجارة تحذر من الفوركس: لا يوجد من يحميك

المواطن - الرياض

أعادت وزارة التجارة التحذير لجميع المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع مواقع الفوركس المشبوهة.

تحذير من الفوركس:

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: الفوركس والاستثمار غير المرخص لا يخضع لمراقبة الجهات الرسمية.. احذر التعامل معهم فلا يوجد من يحميك.

جدير بالذكر أن العديد من الجهات المعنية حذرت كثيرًا من هذه المواقع التي تحتال على ضحاياها بمزاعم تحقيق الربح في أسرع وقت ممكن، حيث يسقط الضحية في فخ عمليات نصب واحتيال واستثمار وهمي.

الأمن العام يحذر:

كما جدد الأمن العام التحذير سابقًا بشأن إعلانات الفوركس المشبوهة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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