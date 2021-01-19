التجارة تشهِّر بصاحب محطة باعت وقودًا مغشوشًا

المواطن - الرياض

شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود يدعى فهد بن سعود بن برمان الدوسري؛ بسبب حيازة وبيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات في الرياض.

عقوبات وتشهير:

وأوضحت أن العقوبات الصادرة من المحكمة الجزائية في الرياض هي غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع وإلزامها بإصلاح المركبات المتضررة، بالإضافة إلى نشر حكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين.

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 1900.

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