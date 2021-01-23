التشكيل المتوقع لـ كلاسيكو الاتحاد والنصر بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية كلاسيكو الاتحاد والنصر الذي ينطلق غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام المباراة غدًا في تمام السابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية” الشرائع” في مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد والنصر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، أحمد حجازي، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد،رومارينيو، هارون كمارا”.

أما التشكيل المتوقع لنادي النصر فسيكون مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالرحمن العبيد، عبدالإله العمري، مايكون بيريرا، سلطان الغنام، علي الحسن، بيتروس، خالد الغنام، سامي النجعي، نور الدين أمرابط، رائد الغامدي”.

ترتيب الاتحاد والنصر في جدول الدوري

ويحتل العميد قبل المباراة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، أما النصر فيتواجد في المركز السابع برصيد 20 نقطة بعد الفوز على نادي الوحدة في الجولة الـ14 بثلاثية مقابل هدف، أما الاتحاد ففاز على نادي العين بثنائية مقابل هدف في الجولة الماضية.

وكانت المباراة نُقلت من ملعب الجوهرة المشعة إلى الشرائع لوجود أعمال صيانة في الملعب الأول.

ومن المتوقع عدم مشاركة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز مع نادي النصر في المباراة بسبب الكدمة التي تعرض لها في القفص الصدري في لقاء الوحدة بالجولة الرابعة عشرة.

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