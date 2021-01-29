التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والنصر

تُقام مساء غدٍ السبت، مباراة الهلال والنصر ضمن مباراة نهائي كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال مكونًا من: “المعيوف، الشهراني، جحفلي، هيون سو، محمد البريك، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، جيوفنكو، سالم الدوسري، كاريلو، جوميز”.
أما التشكيل المتوقع لنادي النصر فسيكون مكونًا من: “برادلي جونز، مادو، العلاوي، عبدالإله العمري، الغنام، بيتروس، علي الحسن، الصليهم، سامي النجعي، أمرابط، خالد الغنام”.
رسالة غوميز قبل مباراة الهلال والنصر:
وفي وقت سابق، وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، رسالة نارية لـ النصر قبل مباراة الفريقين مساء غدٍ السبت في بطولة السوبر السعودي.
وغرد غوميز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “عندما يضع الأسد أنظاره على فريسته، فهو لن يبتعد بعينيه عنها حتى يلتهمها”.
رئيس الهلال يُحفز لاعبيه:
وفي وقت سابق، حفز فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة النصر غدًا السبت في بطولة السوبر السعودي.وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفريق الأزرق أنهى التحضيرات استعدادًا لمواجهة النصر، كما طالب ابن نافل لاعبي الزعيم باللعب بكل قوة للفوز بلقب السوبر وإسعاد جماهير الأزرق.