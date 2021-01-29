التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

تُقام مساء غدٍ السبت، مباراة الهلال والنصر ضمن مباراة نهائي كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال مكونًا من: “المعيوف، الشهراني، جحفلي، هيون سو، محمد البريك، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، جيوفنكو، سالم الدوسري، كاريلو، جوميز”.

أما التشكيل المتوقع لنادي النصر فسيكون مكونًا من: “برادلي جونز، مادو، العلاوي، عبدالإله العمري، الغنام، بيتروس، علي الحسن، الصليهم، سامي النجعي، أمرابط، خالد الغنام”.

رسالة غوميز قبل مباراة الهلال والنصر:

وفي وقت سابق، وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، رسالة نارية لـ النصر قبل مباراة الفريقين مساء غدٍ السبت في بطولة السوبر السعودي.

وغرد غوميز عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “عندما يضع الأسد أنظاره على فريسته، فهو لن يبتعد بعينيه عنها حتى يلتهمها”.

رئيس الهلال يُحفز لاعبيه:

شارك الخبر