التعادل الخامس أو الخسارة يُهدد مصير لوشيسكو مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال لانتقادات عديدة، وذلك بعد سقوط الزعيم في فخ التعادل الرابع على التوالي حيث كان التعادل الأخير ضد النادي الأهلي.

ويستعد الأزرق لمواجهة التعاون بالجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن الفوز سيكون مهمًا للغاية للزعيم للوصول إلى النقطة رقم 29 والانفراد بصدارة الدوري، في ظل مطاردة مستمرة من نادي الشباب.

وإذا تعادل الأزرق مع التعاون أو خسر، ربما يكون لوشيسكو مهددًا بالإقالة خاصة أن تغيير خططه الفنية ومجاملته للاعبين انخفض مستواهم مثل الفرنسي بافيتيمبي جوميز، جعلته في مرمى انتقادات جماهير أزرق العاصمة.

ماذا قال مدرب الهلال لحكم مباراة الأهلي ؟

وكان لوشيسكو دخل في نقاش حاد وهاجم الحكم ماجد الشمراني بعد مباراة الهلال والأهلي بالجولة الـ13، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للمهاجم صالح الشهري، مما جعل الحكم يُشهر البطاقة الصفراء له، بسبب وصف لوشيسكو للحكم ماجد الشمراني بأنه غير شجاع لأنه لم يحتسب ركلة الجزاء.

وفي سياق آخر، هددت الإصابة أحد نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن سالم الدوسري نجم الفريق غاب عن التدريبات الجماعية، حيث أدى مرانًا لياقيًا تخلله تدريبات بالكرة، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

الزعيم في الصدارة بفارق نقطة

ويحتل الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة، المركز الأول برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

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