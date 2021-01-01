التعادل السلبي يحسم مباراة Al ahly vs wadi degla

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة Al ahly vs wadi degla- قبل قليل- بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة Al ahly vs wadi degla:

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين، بضغط هجومي حيث سعى لاعبو المارد الأحمر خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة لاستثمار الفرص، وذلك أملًا في إحراز الهدف الأول.

وأهدر وليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف فرصًا حقيقية لإحراز الهدف الأول في مباراة الأهلي ووادي دجلة، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ووادي دجلة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة Al ahly vs wadi degla، واصل لاعبو المارد الأحمر بكل قوة محاولاتهم؛ وذلك لإحراز الهدف الأول في شباك الحارس محمد عبدالمنصف حارس فريق وادي دجلة.

وتصدى عبدالمنصف بعد ذلك لتصويبة قوية من اللاعب التونسي علي معلول في مباراة الأهلي ووادي دجلة.

وأشهر الحكم أحمد الغندور بطاقة صفراء في وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي؛ وذلك بسبب اعتراض الأخير بكل قوة على مخالفة لم تُحتسب لصالح اللاعب حسين الشحات.

ولم يحدث أي جديد خلال مباراة الأهلي ووادي دجلة لتنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أُقيم على ملعب الأهلي WE في مدينة السلام في القاهرة.

وبعد نهاية مباراة Al ahly vs wadi degla، أصبح رصيد الأهلي 10 نقاط في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد وادي دجلة خمس نقاط في المركز التاسع.

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