التعادل السلبي يحسم مواجهة الوحدة والفتح بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي مواجهة الوحدة والفتح التي أُقيمت اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الوحدة والفتح

وكان فرسان مكة أحرزوا هدفًا بالشوط الأول عبر اللاعب الفرنسي يوسف نياكات لكن الحكم محمد القرني ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني من اللقاء

وفي الشوط الثاني لم يستغل الفريقان الفرص التي أُتيحت لهما، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.

وبعد التعادل، أصبح رصيد نادي الوحدة 19 نقطة بالمركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي الفتح 17 نقطة بالمركز السابع.

وفي وقت سابق، أظهر سعود الصرامي متحدث النصر السابق رد فعله بعد إلغاء الحكم محمد القرني هدفًا لفريق الوحدة في مباراة الفتح.

وألغى الحكم القرني هدفًا للفرنسي يوسف نياكاتي سجله في شباك الفتح، بعد العودة لـ تقنية الفيديو.

وعلق الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الفرسان شربوا من الكأس الذي شرب منه العالمي”.

وقاد مباراة فرسان مكة ضد الفتح طاقم تحكيمي مكون من محمد القرني، ويساعده محمد العبكري ومفرح آل حسن، ومعه عبدالله الشهري حكمًا رابعًا، وممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الشهري.

جدير بالذكر أن مباراة الوحدة والفتح أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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