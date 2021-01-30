التعاون الإسلامي: نقف مع السعودية في كل إجراءاتها لحماية أراضيها

المواطن - واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

التعاون الإسلامي تدين:

وجدد الدكتور العثيمين تأكيده على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، لافتاً الانتباه إلى إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

التحالف ملتزم بالقانون الدولي:

وأعلن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وقال التحالف: ملتزمون بتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

شارك الخبر