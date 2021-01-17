التعاون يبدأ تحضيراته لمواجهة الهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، وتحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تحضيراته استعدادًا لمواجهة الهلال الأربعاء المقبل بالجولة الـ14 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض المدرب كارتيرون تطبيقات لرفع اللياقة البدنية عند اللاعبين بجانب مجموعة من الجمل الفنية وذلك من خلال مناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويطمح سكري القصيم لتحقيق مفاجأة والفوز على الهلال، كما فعلها مع الأهلي عندما فاز عليه بثلاثية دون رد في الجولة الحادية عشرة.

التعاون يُبدع في آخر 3 مباريات

ويسير سكري القصيم بشكل جيد في دوري المحترفين في آخر 3 جولات حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء قبل مواجهة الهلال، كما يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

مباراة سكري القصيم قد تحسم مصير لوشيسكو

وقبل مواجهة التعاون، تعرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال لانتقادات عديدة، وذلك بعد سقوط الزعيم في فخ التعادل الرابع على التوالي حيث كان التعادل الأخير ضد النادي الأهلي.

وإذا تعادل الأزرق مع التعاون أو خسر، ربما يكون لوشيسكو مهددًا بالإقالة خاصة أن تغيير خططه الفنية ومجاملته للاعبين انخفض مستواهم مثل الفرنسي بافيتيمبي جوميز، جعلته في مرمى انتقادات جماهير أزرق العاصمة.

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