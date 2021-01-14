التعاون يقلب الطاولة على الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، في قلب الطاولة على الفتح بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة التعاون والفتح

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل الفتح، الذي أحرز الهدف الأول عبر اللاعب سفيان بن دبكة بالدقيقة الحادية عشرة.

وظل فريق سكري القصيم يُقاتل لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الكاميروني لياندر تاوامبا في إحراز هدف التعادل لسكري القصيم بالدقيقة الخامسة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني لم يستسلم، سكري القصيم الذي نجح في استثمار إحدى الفرص الهجومية ليُحرز الهدف الثاني عبر اللاعب إياغو دوس سانتوس بالدقيقة الخمسين.

وحاول فريق الفتح، بعد ذلك العودة في المباراة ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي سكري القصيم.

وصعد التعاون للمركز الرابع مؤقتًا برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 17 نقطة في المركز العاشر.

شارك الخبر