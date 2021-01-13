التعليم: اليوم الدراسي يبدأ التاسعة صباحًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الأربعاء، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها، أن اليوم الدراسي عن بعد يبدأ للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت وزارة التعليم على ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بعد بكفاءة، كما تشيد بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة أبنائهم للرحلة التعليمية عن بعد، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بفصل دراسي حافل بالنجاح والتفوق، والصحة والسلامة للجميع.

شارك الخبر