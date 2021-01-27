التفاصيل الكاملة وراء شجار لوكاكو وإبراهيموفيتش

المواطن - محمد سمعه

نفى اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، أن يكون وجه إساءة عنصرية للاعب البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان خلال لقاء الفريقين أمس الثلاثاء في بطولة كأس إيطاليا.

وكان الثنائي دخلا في خلاف قوي ونزاع خلال أحداث مباراة ميلان وإنتر ميلان التي انتهت بفوز الأخير بثنائية لهدف وصعوده لدور نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا.

إبراهيموفيتش ينفي الإهانات العنصرية:

وكتب إبراهيموفيتش عبر “تويتر” ردًّا على الحادثة: “في عالم إبراهيموفيتش لا يوجد مكانًا لكلمة عنصرية”.

وكشفت شبكة BBC تفاصيل الخلاف بين إبراهيموفيتش والمهاجم البلجيكي، حيث تصادم كل منهما بعد أن لامس كل منهما رأس الآخر، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه كلا المهاجمين.

وبعد نهاية الشوط الأول، ظهر لوكاكو وهو غاضب حتى حاول زملاؤه في إنتر ميلان تهدئته، خاصة أنه كان يحاول الدخول في عراك مع اللاعب السويدي.

وأضافت الشبكة البريطانية أن إبراهيموفيتش وجه كلمات عنصرية وإهانة للاعب إنتر ميلان مما جعل الأخير يغضب، وأشار إبراهيموفيتش إلى أن كلمة الشعوذة المقصودة هي تعود لحادثة قديمة حدثت للاعب البلجيكي أثناء تجديده لعقده مع ناديه الأسبق إيفرتون الإنجليزي.

اتهام لـ لوكاكو بالاستعانة بالمشعوذين !

وأشارت التقارير إلى أن إبراهيموفيتش ذكر لـ لوكاكو أنه يذهب هو ووالدته للقيام بأعمال الشعوذة مما جعل لاعب الإنتر يغضب.

وتعود القصة إلى أن فرهاد موشيري مالك نادي إيفرتون قال في عام 2018: إن اللاعب البلجيكي رفض تجديد العقد مع التوفيز بسبب رسالة شعوذة.

وأكد موشيري أن اللاعب البلجيكي غير وجهته من إيفرتون إلى تشيلسي الإنجليزي بسبب رسالة من والدته قالت له: إن أحد المشعوذين الأفارقة أخبرها بأن نجلها سيتألق في تشيلسي عن البقاء في إيفرتون، لكن اللاعب البلجيكي انضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2017 بنهاية الأمر.

وبعد الانضمام لمانشستر يونايتد نفى لوكاكو تمامًا قصة هذا المشعوذ الإفريقي، ولكن على ما يبدو أن إبراهيموفيتش احتفظ بالتفاصيل لإثارة غضب مهاجم الإنتر.

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