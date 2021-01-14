التقاعد: الهوية الرقمية خطوة مهمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

المواطن - الرياض

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن الهوية الرقمية خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة؛ لتكون نموذجاً رقمياً يحقق الاستدامة الاقتصادية، ويحسن من جودة الحياة.

تحميل أبشر أفراد الجديد:

وقالت الأحوال المدنية في وقت سابق إنه يمكن الآن تحميل تطبيق (أبشر أفراد) الجديد؛ للاستفادة من الهوية الرقمية من خلال الروابط التالية:

روابط التحميل:

– عبر هواتف أبل (هنا).

– عبر هواتف أندرويد (هنا).

الهوية الرقمية يمكن الاعتماد عليها بدلًا عن البطاقة البلاستيكية في جميع المعاملات الرسمية كإبرازها لرجال الأمن بالميدان والتعامل مع البنوك والشركات والأفراد والجهات الحكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها، لكن تظل الوثائق البلاستيكية هي المرجع الأساسي والأخير.

كما يمكن إبراز الهوية الرقمية عبر منصة أبشر أفراد دون الحاجة لوجود إنترنت، فيما يتأكد رجل الأمن من موثوقيتها عبر تطبيق “منصة ميدان”، وذلك بحسب تصريحات سابقة لمساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية، بندر آل مشاري.

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