الثقافة والجوازات تطلقان ختم عام الخط العربي

المواطن - واس

أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات ختم عام الخط العربي على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض وجدة والدمام ابتداءً من اليوم الجمعة، بهدف رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية.

مبادرة عام الخط العربي

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات عديدة لتفعيل مبادرة عام الخط العربي، التي أطلقتها وزارة الثقافة، بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف لإبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته يعكس ثراء اللغة العربية وجمالياتها الكتابية.

ويحمل الختم شعار عام الخط العربي مكتوباً بخط الثلث غير المنقوط مترجماً إلى اللغة الإنجليزية لتعريف الزائرين غير الناطقين بالعربية بهذه المبادرة.

مبادرة وزارة الثقافة لدعم الخط العربي

وكانت الوزارة قد نفّذت العديد من المبادرات لدعم المبادرة وأهمها إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مركز دار القلم للخط العربي في المدينة المنورة، وجعله منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم، ثم جاء تدشين منصة “الخطاط” التي تعد أول منصة إلكترونية متكاملة لتعليم الخط العربي وفنونه؛ لتطلق بعد ذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة حملة تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية خلال المسابقات الرياضية لهذا الموسم.

يذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة “عام الخط العربي” عام 2020 ومددته ليشمل 2021 بهدف منحه ديمومة أكبر من خلال مشاريع ومبادرات عديدة تؤكّد دعم المملكة واحتضانها للخط العربي.

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