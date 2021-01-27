الجابر: عبدالله الحمدان “الواثق” مشروع لنجم آسيوي

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر بصفقة انضمام المهاجم عبدالله الحمدان إلى صفوف الزعيم، قادمًا من صفوف فريق الشباب.

الحمدان هلاليًا لـ5 مواسم

ودخل عبدالله الحمدان صاحب الـ21 عامًا الفترة الحرة من عقده مع فريق الشباب قبل عدة أيام، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون الحصول على موافقة ناديه، ليوقع لنادي الهلال رسميًا في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الهلال قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الحمدان لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجابر يتغنى بصفقة عبدالله الحمدان

وتغنى سامي الجابر بتعاقد الزعيم مع المهاجم الشبابي، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “صفقة نوعية متميزة نجحت الإدارة الهلالية في إتمامها شكرًا للمميز ابن نافل وفريق عمله.. أما عن عبدالله ( الواثق ) فما وقفت عليه هو مشروع لنجم آسيوي أجزم أنه سيكون اسمًا لامعًا وسيضيف له الهلال الكثير”.

وتابع: “أما لماذا أصف عبدالله الحمدان بالواثق أقول: عرفت عبدالله وعمره لم يتجاوز الـ ١٨ عامًا، حيث يمتلك كاريزما خاصة ومختلفة تمامًا عن نجوم كثر تمتلك الموهبة خارج الملعب ومع مشاركته للفريق الشبابي الأول أظهر أن له شخصية قوية أيضًا في الميدان لا تختلف عن حضوره خارج الملعب”.

وأضاف: “عندما أصف عبدالله الحمدان بالواثق فمن تابع عبدالله عن قرب خلال مشاركاته المتقطعة هذا الموسم مع الفريق الشبابي سيجد أن عبدالله لم يسجل كثيرًا وفي المقابل صنع (٩) أهداف بطريقة تثبت أنه رغم صغر سنه يملك رؤية وروح الفريق ونادرًا ما تتواجد هذه الصفة في نجم صاعد مركزه يتطلب التسجيل”.

وواصل سامي الجابر قائلًا: “أجزم أن عبدالله يملك من يوجهه بما عليه فعله وأهميته استمرار التطوير فهو في مرحلة مبكرة ستضيف له الكثير لو خصص وقتًا أطول للعمل على تعزيز ما يمتلك من إمكانيات لن أقدم النصح له فقط سأقول أنت تلعب الآن لأعظم فريق آسيوي وننتظر منك الكثير”.

وفي ختام تغريداته عبر حسابه على “تويتر”، نشر سامي الجابر صورة لاحتفال عبدالله الحمدان الشهير، وهو يضع يديه على أذنيه، واكتفى بالتعليق قائلًا: “الواثق”.

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