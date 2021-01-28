الجبلي الأكثر تنفيذًا للعرضيات بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق يوسف الجبلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجبلي الأكثر تنفيذًا للعرضيات

وعلى الرغم من عدم ظهور الباطن بالمستوى المتوقع خلال منافسات الدور الأول، إلا أن الجبلي فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي الفريق السماوي في أول موسم بقميصه، ونجح في تنفيذ 97 كرة عرضية، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وواصل يوسف الجبلي تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، حيث أنهى منافسات الموسم الماضي في صدارة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 12 تمريرة حاسمة، كما سجل 9 أهداف مع الفيصلي.

ورفع الباطن رصيده إلى 16 نقطة بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في ختام منافسات الدور الأول، ليتقدم إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأكثر تنفيذًا للعرضيات في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر اللاعبين تنفيذًا للعرضيات في الدور الأول، وجاء الجبلي في الصدارة، ثم نجم الوحدة، ديميتري بيتراتوس بـ82 عرضية.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا المركز الثالث في القائمة بـ78 تمريرة، وبفارق تمريرة واحدة عن نجم فريق الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، ونجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط.

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