الجبلي يتصدر قائمة مميزة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير يوسف الجبلي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

الجبلي الأكثر تنفيذًا للعرضيات:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر تنفيذًا للعرضيات خلال الجولات الـ13 الماضية، ويتصدرها يوسف الجبلي بـ79 كرة عرضية.

ويحتل نجم الوحدة، ديميتري بيتراتوس المركز الثاني برصيد 78 عرضية، ثم لاعب فريق الفيصلي، محمد النخلي بـ71 عرضية، ويتواجد نجم فريق ضمك، طارق عبدالله في المركز الرابع بالقائمة، بعدما قام بـ69 عرضية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الأهلي بـ23 نقطة، يليه التعاون برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد.

ويحتل أبها المركز السادس برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الوحدة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع القادسية، ثم النصر والفتح بـ17 نقطة لكل منهما، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

ويقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم العين بـ10 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.

شارك الخبر