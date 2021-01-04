الجبير بعد تتويجه بجائزة الاعتدال: كل ما أقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة

المواطن - الرياض

وجه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الشكر لأمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي أعلن اليوم تتويج الجبير بجائزة الاعتدال.

وقال الجبير : جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله-

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أعلن اليوم فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بجائزة الاعتدال للعام 1441هـ / 2020م.

وأكد الفيصل أن جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية.

وقد تم ترشيح أكثر من 141 جهة وشخصية للجائزة في مجالات الإنسان والمجتمع، والسياسة والدبلوماسية، والفكر والمعرفة، والعلوم والتقنية ووقع الاختيار على شخصية الجبير لجهوده الكبيرة في الاعتدال.

شارك الخبر