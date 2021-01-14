الجبير يستعرض مع وفد أوروبي المشاريع الكبرى في السعودية

المواطن - الرياض

استقبل عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وفدًا يضم كبار المسؤولين عن الشؤون السياسية بوزارات الخارجية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وقال الجبير في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بحثنا التحديات التي تواجه منطقتنا والتعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

وأضاف عادل الجبير: “تحدثت مع الوفد المشترك عن التنمية في المملكة وما وفرته رؤية المملكة 2030 من فرص طموحة وعن المشاريع الكبرى التي تحظى برعاية وقيادة سيدي سمو ولي العهد، ومنها ذا لاين والقدية والبحر الأحمر، وتطلع المملكة للتعاون والتواصل الإيجابي مع الأصدقاء حول العالم”.

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