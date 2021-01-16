الجمارك توضح الحد الأقصى لاستيراد الدراجات النارية

المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، الحد الأقصى لاستيراد الدراجات النارية بالنسبة للمواطنين.

وأشارت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على استفسار مواطن، إلى أن الحد الأقصى هو دراجتان فقط خلال سنة، مؤكدة أنه يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪، وضريبة انتقائية 100٪، وضريبة القيمة المضافة 15٪ على الشيشة الإلكترونية.

وأضافت الهيئة العامة للجمارك، أنه يُسمح للمواطن باستيراد دراجتين ناريتين بالسنة كحد أقصى، من تاريخ شراء الدراجة النارية الأولى.

أجهزة الجوال والكمبيوتر

كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، أن أجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، لكن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وقالت هيئة الجمارك، “إن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15%”.

الإعفاء من الرسوم الجمركية

وأضافت الجمارك أن: أجهزة الكمبيوتر معفاة من الرسوم الجمركية، كما يتم فرض رسوم طباعة البيان الجمركي 30 ريالًا، وضريبة القيمة المضافة 15%.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة (15%) تم تطبيقها على جميع الواردات من تاريخ 1 يوليو 2020.

شارك الخبر