الجنوب إفريقي لاتِغان يتعرض لحادث في داكار 2021

المواطن - مروة نبيل

تعرض السائق الجنوب إفريقي هِنك لاتِغان لحادث، اليوم الخميس، خلال منافسات المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2021.

لاتِغان يتعرض لحادث

وأشار حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هِنك لاتِغان المنافس في فئة السيارات تعرض لحادثٍ في بداية المرحلة الخاصة الخامسة “الرياض – القيصومة”، ما أدى لإصابته بكسرٍ في عظم الترقوة.

ولفت حساب داكار في السعودية الرسمي على “تويتر”، إلى أنه تم نقل السائق إلى الرياض عن طريق الجو للمعالجة من كسر في عظم الترقوة، موضحًا أن سائقه المساعد لم يصب في الحادث، وتمنى الشفاء العاجل للمتسابق الجنوب إفريقي.

داكار السعودية 2021

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلقت منافسات الرالي 2021، يوم الأحد وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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