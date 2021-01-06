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الجوف والباحة بلا إصابات كورونا جديدة والحالات الحرجة في السعودية 351
إجمالي الوفيات 6272 وحصيلة التعافي 354899

الجوف والباحة بلا إصابات كورونا جديدة والحالات الحرجة في السعودية 351

2021/01/06
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجوف والباحة بلا إصابات كورونا جديدة والحالات الحرجة في السعودية 351 الحالات النشطة 8083 والمدينة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ59
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (144) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (354899) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2206) حالات من بينها (351) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (363377) حالة، توفي منهم (6272) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (118) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 43، مكة المكرمة 38، المنطقة الشرقية 14، عسير 7، المدينة المنورة 4.

ولم تسجل منطقتا الجوف والباحة أية حالات جديدة فيما تم تسجيل بعض الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:

إصابات كورونا


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