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الجوف وجازان بلا حالات كورونا جديدة والحالات الحرجة 358
إجمالي الحالات النشطة 2372 وحصيلة الوفيات 6246

الجوف وجازان بلا حالات كورونا جديدة والحالات الحرجة 358

2021/01/03
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجوف وجازان بلا حالات كورونا جديدة والحالات الحرجة 358
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (180) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (354443) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2372) حالة من بينها (358) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (363061) حالة، توفي منهم (6246) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (82) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 35، مكة المكرمة 24، الشرقية 7، المدينة المنورة 5.

ولم يتم تسجيل أية حالات كورونا جديدة في جازان والجوف فيما تم تسجيل عدة حالات متفرقة كما يلي:

 

حالات كورونا


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