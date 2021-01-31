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الجيش اليمني يفجر 5 آلاف لغم حوثي في حجة

الجيش اليمني يفجر 5 آلاف لغم حوثي في حجة

2021/01/31
الساعة 1:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجيش اليمني يفجر 5 آلاف لغم حوثي في حجة ألغام الحوثيين
المواطن - واس

فجر الجيش اليمني خمسة آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية أمس أن هذه الكمية اُنتُزِعت خلال العامين الماضيين من مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بعد أن زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في الطرقات ومنازل المدنيين ومزارعهم.

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وتنوعت الألغام التي جرى إتلافها بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، إضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون في براميل مياه ووضعوها داخل منازل السكان في مدينة حرض بحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية.

وزرعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في الأحياء السكنية والطرق العامة، وفي مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ماتسبَّب بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.

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