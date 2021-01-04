الحائلي: كأس البطولة العربية هديتنا لجماهير الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، سعادته البالغة بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

بالفيديو .. رئيس #الاتحاد (( انمار الحائلي )) قائلاً : لم نعمل حتى الآن أي شئ لجمهور #الاتحاد حتى نحقق لقب البطولة العربية ويكون هديتنا لهم #الاتحاد_الشباب_كلاسيكو_عربي #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/djdjMphSsN — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 4, 2021

الحائلي يتمنى التتويج بلقب البطولة العربية:

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لرئيس نادي الاتحاد، الحائلي وهو يوجه رسالة إلى الجماهير التي دعمت الفريق طوال الفترة الماضية حتى استعاد مستواه.

وقال أنمار الحائلي خلال رسالته لمشجعي العميد: “لم نعمل أي شيء حتى الآن لجمهور نادي الاتحاد حتى نُحقق لقب البطولة العربية ويكون هديتنا لهم خلال الفترة المقبلة”.

وكان نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي، قد زف نبأ سارًّا للجماهير بعد مباراة الشباب في البطولة العربية، حيث أكد استمرار المدافع المصري الدولي أحمد حجازي في صفوف الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب:

وانتهت، قبل قليل، مباراة الاتحاد والشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة، بتحقيق النمور لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الاتحاد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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