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الحالات الحرجة 302 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ46
إجمالي حالات التعافي 364440 وحصيلة الوفيات 6310

الحالات الحرجة 302 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ46

2021/01/14
الساعة 4:09 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحالات الحرجة 302 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ46 الحالات النشطة 8083 والمدينة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ59
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (188) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (364440) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (1929) حالة من بينها (302) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (365201) حالة، توفي منهم (6310) حالات.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (169) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 46، مكة المكرمة 42، المنطقة الشرقية 33، المدينة المنورة 18، عسير 11.

كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة كما يلي:

 

إصابات كورونا الجديدة
توزيع حالات كورونا الجديدة بحسب المنطقة

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