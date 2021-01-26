الحالات الحرجة 338 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ78

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (203) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (358340) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2108) حالات من بينها (338) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (366807) حالات، توفي منهم (6359) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (223) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 78، المنطقة الشرقية 45، منطقة مكة المكرمة 34، منطقة المدينة المنورة 16، منطقة القصيم 9.

كما سجلت كل من منطقتي حائل والباحة 8 حالات في كل منهما، فيما سجلت عسير والحدود الشمالية 7 حالات في كل منهما، وسجلت الجوف وجازان 4 حالات في كل منهما، فيما سجلت نجران حالتين وتبوك حالة واحدة.

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