الحالة الجوية الـ9 تبدأ غدًا وتوقعات بأمطار وثلوج

المواطن - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الجوية التاسعة لعام 1442هـ ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الخميس وتستمر لعدة أيام على عدة مناطق في المملكة.

أمطار متفاوتة:

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تكون هذه الحالة شتوية ممطرة من ديمية لرعدية ويمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة، في حين ستكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة، مع حبات برد، وتذبذب في الحرارة ويعقبها موجة برد.

وتابع أن نطاق تأثيرها سيمتد على أجزاء من مناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والجوف ومنطقة الحدود الشمالية وشمال وغرب الرياض، بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية، مع فرصة تساقط ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

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