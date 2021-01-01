الحصيني : هطولات شبه غزيرة على مكة والشمالية والرياض والمدينة

المواطن - الرياض

توقع عضو لجنة تسميات، خبير المناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدد من مناطق المملكة هطول أمطار متفاوتة اليوم الجمعة وغدًا السبت بمشيئة الله.

وقال الحصيني متوقع أمطار متفاوتة ومتفرقة تمتد حتى يوم السبت 1442/5/18 بإذن الله تكون شبه غزيرة في نطاق محدود على أجزاء من مكة والشمالية والقصيم والرياض والصمان والشرقية وجنوب المدينة وشرقي الجوف وحائل والكويت والبحرين وقطر.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.

و أشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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