الحصيني يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة بدءاً من اليوم

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ارتفاعاً طفيفاً في الحرارة من الأحد 1442/6/11هـ.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “يتراوح الارتفاع من درجتين إلى أربع – إن شاء الله – على معظم المناطق مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جداً على الشمالية والوسطى متوقع الحرارة الصغرى الشمالية من صفر إلى درجتين والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية”.

وتابع الحصيني “متوقع الأجواء في مكة والمدينة وجازان صباح اليوم الأحد أن تكون مائلة للبرودة إلى معتدلة، والحرارة من”15 لـ 21″ °C”.

تفاوت درجات الحرارة

وأضاف عبدالعزيز الحصيني “بالشرقية ونجران الأجواء تميل للبرودة صباحاً والحرارة من”8” ل “16” °C على باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعية معتدلة نهاراً على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، اليوم الأحد بمشيئة الله.

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس أن يكون الطقس باردًا ومستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة:

وتوقع المركز أن تسجل كل من جدة وجازان والقنفذة 30 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، كما تسجل القريات وطريف أقل درجة حرارة وهي صفر مئوية.

1-متوقع ان يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة من الأحد1442/6/11هـ يتراوح الإرتفاع من درجتين الى اربع – ان شاء الله – على معظم المناطق

مع بقاء

الأجواء من باردة الى باردة جدا على الشمالية والوسطى

متوقع الحرارة الصغرى الشمالية من صفر الى درجتان والوسطى من ثلاث الى تسع درجات مئوية..يتبع pic.twitter.com/vzfcsttsUR — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 23, 2021

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