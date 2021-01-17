الحصيني يتوقع موجة برد قوية وحرارة صفرية على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة إلى قوية على معظم المناطق.

ووجه الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، رسالة إلى أصحاب الماشية والمزارع.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “مهم خاصة لأصحاب الحلال سواء الماشية أو المزارع، من نهاية الأسبوع هذا متوقع موجة برد من متوسطة إلى قوية على معظم مناطق المملكة “.

وتابع: “متوقع أيضا أن تُسجل الصفر وما دون الصفر على الشمالية، تقترب من الصفر على الوسطى وخارج المدن متوقع أن تسجل الصفر، وتكسر 10 درجات مئوية على المدينة والشرقية “.

كما توقع أن تقترب درجات الحرارة الصغرى من 15 في مكة المكرمة، وجدة 20 درجة.

وأضاف: ” تعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ -إلا أن يصرفها الله “.

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