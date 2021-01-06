الحصيني يكشف توقعات الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر أن تكون هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من بعض المناطق في المملكة ومنها حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والطائف.

كما توقع أن يمتد هطول الأمطار إلى جنوب مكة المكرمة، وبين الليث وجازان، وشمال الرياض، والزلفي، وشقراء، والمجمعة، وثادق، وحريملاء، وجنوب المدينة المنورة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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