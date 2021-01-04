الحصيني: ‏الحالة المطرية الثامنة مستمرة مع إجازة نصف العام

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد ‏بعض المناطق بالمملكة اليوم (الاثنين)، أمطارًا متفاوتة من ‏خفيفة لمتوسطة حتى صباح غد الثلاثاء.‏

وأشار إلى أن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، تشمل: حفر ‏الباطن والصمان والقصيم ومحافظات الزلفي والغاط والمجمعة ‏وشقراء وثادق وحريملاء والعاصمة الرياض وشمال وغرب ‏الأحساء، وأجزاء متفرقة من الباحة وعسير وجازان وسواحلها.‏

ولفت إلى احتمالية تعرض مناطق، الرياض والشمالية والجوف ‏وحائل والقصيم والشرقية والمرتفعات الجنوبية والغربية، لموجة ‏برد متوسطة القوة، نهاية الأسبوع الجاري.‏

وأوضح أن الحالة الجوية الثامنة مستمرة خلال إجازة منتصف ‏الفصل الدراسي الأول، وتشهد مناطق مكة والرياض والقصيم ‏وحائل والباحة وعسير وجازان وشرق الشمالية والجوف وغرب ‏الشرقية وشمالها أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا وماطرة على ‏فترات متقطعة.‏

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