“الحكام” تعطي الشارة الدولية لـ7 حكام ساحة و 9 مساعدين

المواطن - محمد سمعه

أعطت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة الإسباني فيرناندو تريساكو، اليوم الأربعاء، الشارة الدولية للموسم الرياضي 2020/ 2021 التي صدرت من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أسماء الـ16 حكمًا أصحاب الشارة الدولية:

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر الإنترنت أن 7 حكام ساحة نالوا الشارة الدولية وهم: “خالد الطريس، شكري الحنفوش، محمد الهويش، تركي الخضير، ماجد الشمراني، سلطان الحربي، فيصل البلوي”.

بينما نال 9 مساعدين الشارة الدولية وهم: “محمد العبكري، فهد العمري، بدر الشمراني، خلف الشمري، عبدالرحيم الشمري، ياسر السلطان، هشام الرفاعي، فيصل القحطاني، عمر الجمل، حكم الصالات سعد حيان”.

لوم مُوجه لـ رئيس لجنة الحكام:

وفي وقت سابق، وجه الخبير التحكيمي محمد فودة اللوم لـ رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو، بعد حديثه مع رئيس النصر صفوان السويكت خلال استراحة الشوط الأول في مباراة العالمي والاتحاد، التي أُقيمت مساء الأحد الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فودة لبرنامج “الدوري مع وليد”: “من المفترض أن يبتعد تريساكو ويجلس في الغرف الخاصة لكي لا يسمح لأحد بالقدوم إليه”.

وأضاف فودة: “هناك غرف خاصة لمُقيمي أداء الحكام، وهذه اللقطة لم يكن يجب على تريساكو مجاراة صفوان السويكت في الحديث والذهاب إلى مكان آخر في الملعب؛ منعًا للقيل والقال”.

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