الحليب الخام قد يسبب العجز والوفاة

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تناول الحليب الخام غير المبستر؛ بسبب الأمراض التي يسببها.

مخاطر تناول الحليب الخام:

وقالت الغذاء والدواء في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: إن تناول الحليب الخام يسبب حمى التيفود، والتسمم الغذائي (سالمونيلا)، ومرض السل، والحمى المالطية، موضحةً أنه بعد تناوله تظهر أعراض مثل تقلصات المعدة، والقيء والإسهال.

فئات أقل مقاومة للإصابة بالأمراض:

ولفتت إلى أن من أقل الفئات مقاومةً للإصابة بالأمراض، الأطفال الصغار والرضع، وكبار السن، والحوامل، والمصابين بضعف جهاز المناعة، مشيرةً إلى أن هذا لا يعني أن الأشخاص الأصحاء خارج دائرة الخطر؛ فهم أيضًا عرضة للإصابة بالأمراض التي قد ينقلها الحليب، وقد تنتهي بالعجز التام والوفاة.

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