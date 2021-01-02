المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم تفاصيل الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في نظام نور، لمن تبدأ أعمارهم من ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.

وتشمل الخطة الزمنية ثماني مراحل على النحو التالي:

– المرحلة الأولى: تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة يبدأ التسجيل بها من 11/6/1442هـ حتى 24/6/1442هـ

– المرحلة الثانية: تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية. ويبدأ التسجيل من 11/6/1442هـ

– المرحلة الثالثة: تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة من 14/7/1442هـ

– المرحلة الرابعة: تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين ويبدأ التسجيل من 14/8/1442هـ

– المرحلة الخامسة: تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي ويبدأ تسجيلهم في 5/9/1442 هـ

– المرحلة السادسة: تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص ويتم تسجيلهم من 19/9/1442هـ

– المرحلة السابعة: تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ويبدأ تسجيلهم من 14/10/1442هـ

– المرحلة الثامنة: تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ويبدأ تسجيلهم من 7/1/1443هـ

شارك الخبر