الخطوط الحديدية تسجل رقماً قياسياً بنقل 733 ألف حاوية خلال 2020

المواطن - واس

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن عدد الحاويات النمطية التي تم نقلها بقطارات الشحن خلال العام الماضي 2020م في الاتجاهين، بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض، بلغ (733.684) وبمعدل نقل يومي بلغ (2010) حاويات.

وأوضح نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس بدر العطني، أن نقل الحاويات النمطية في العام المنصرم 2020م حقق نسبة نمو بمقدار 4% مقارنة بالعام 2019، وذلك عبر رفع كفاءة التشغيل وفاعليته لقطارات الشحن لتنجح معها في نقل هذا العدد الكبير من الحاويات النمطية خلال تلك الفترة.

وبين أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة، حيث أسهم نقل هذا العدد عبر الخطوط الحديدية في الحد من تواجد الشاحنات على الطريق بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام، وتخفيض حوادث السير، وتخفيف الانبعاثات المضرة بالبيئة، وانعكاس هذا إيجاباً على تعزيز الجانب البيئي، وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.

وأكد المهندس العطني، أن تسجيل هذا الرقم القياسي في ظل ظروف استثنائية فرضتها معطيات جائحة كورونا، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من آثار الجائحة منذ شهر مارس الماضي، -وبتوفيق الله- نجاح المؤسسة في استدامة العمل اللوجستي لضمان وصول البضائع والسلع على اختلافها بأعلى مستويات الكفاءة، ودون أي تأثير سلبي على انسياب وجودة أعمال النقل، بل تحقق النمو المشار إليه مع تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد الحاويات المنقولة.

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