الخطوط السعودية تستأنف تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية، مساء اليوم السبت، استئناف تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة.

وأوضحت الخطوط السعودية، عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك سيكون بواقع 4 رحلات أسبوعيًّا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيًّا من جدة.

وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.

يذكر أن منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر شهد صباح اليوم عبور أول مواطن قطري بعد استئناف حركة الدخول والخروج بين البلدين في إطار المصالحة الخليجية.

بدء دخول القطريين إلى السعودية عبر #منفذ_سلوى، ومراسل #العربية يلتقي مواطنا قطريا بعد عبوره المنفذ pic.twitter.com/YUGyxx3OAs — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 9, 2021

وفي مقطع فيديو بعد إنهاء إجراءات الدخول إلى السعودية قال المواطن القطري: إن الإجراءات كانت سهلة، مشيرًا إلى سعادة الشعب القطري والشعوب الخليجية بوجه عام بعودة المياه إلى مجاريها وبعودة اللحمة الخليجية.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ووجود فحص كورونا؛ كشرط للدخول إلى السعودية.

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