الخطوط السعودية: على أتم الاستعداد لإعادة تشغيل كافة الرحلات الدولية في 31 مارس

المواطن - الرياض

أكدت الخطوط السعودية أنها وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، سوف تكون على أتم الاستعداد لإعادة تشغيل كافة رحلاتها الدولية في 31 مارس.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم الكشي: إنه يمكن معرفة المستجدات من خلال الرابط التالي هنا وحسابات الخطوط الرسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن أنه ابتداءً من يوم الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ الموافق 31/ 3/ 2021م سيتم رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.

جاء ذلك بحسب بيان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4/ 1442هـ الموافق 1/ 12/ 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا، والبيان الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1442هـ الموافق 2/ 1/ 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظرًا لاستمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية، وحرصًا على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة؛ لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.

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